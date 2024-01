David Faitelson arremetió contra Javier Hernández por las polémicas declaraciones que lanzó durante su presentación con el Rebaño en el Estadio Akron.

El Chicharito recibió fuertes críticas por la siguiente frase que dijo en su discurso: “Chivas es el club más grande que ha existido y existirá en este pinche país”.

Luego del controversial comentario, el periodista deportivo de TUDN no se guardó nada y decidió criticar al canterano rojiblanco en el programa Tercer Grado Deportivo.

“Son futbolistas y tenemos muy pocos futbolistas realmente preparados. Yo no creo que Javier “Chicharito” Hernández sea un hombre preparado, no me parece un tipo pensante”.

David Faitelson no quedó satisfecho con las declaraciones del Chicharito Hernández y, fiel a su estilo, lo criticó fuertemente, a pesar de que en un momento de la transmisión también intentó defenderlo.