La incertidumbre nació en el seno celeste. Y es que, el futbolista de Cruz Azul, Gonzalo Piovi, confesó que mantiene conversaciones con el exdirector técnico del "Rebaño Sagrado" de Chivas, Fernando Gago. El vínculo entre ambos es fuerte, ya que le "brinda mucha confianza" desde que ambos coincidieron en el conjunto argentino, Racing de Avellaneda.

Esto generó dudas sobre si Piovi regresaría al balompié de Argentina. Particularmente, si llegaría al Boca Juniors, donde Gago actualmente funge como estratega.

Sin embargo, el jugador las desmintió y aseguró que sólo se limita a platicar con él. No más.

"Sí he hablado con Gago, con Fernando, porque fue un técnico el cual confió mucho en mí, me brindó mucha confianza y bueno, tuve un gran crecimiento con él en lo deportivo, en una etapa de mi carrera donde pude asentarme bien en Racing y haber podido jugar mucho cuando estuve con él, pero he hablado y nada más, no más que eso", platicó Piovi para los micrófonos del portal "Vamos Azul".

Gonzalo Piovi recalcó que no ha recibido ofertas por parte de Boca Juniors. Que, en sus palabras, "nadie le ha llamado".

Aun así, le guarda estima a Gago porque lo ayudó a crecer como futbolista.

"El profesionalismo que él me brindó me ayudó mucho. El haberme exigido al máximo y eso fue lo que a mí en sí me potenció como jugador y me hizo crecer mucho", finalizó Piovi.

¿Cuándo será el próximo partido de Cruz Azul en la Liguilla del Apertura 2024?

Miércoles, 27 de noviembre

Tijuana vs Cruz Azul | 21:10 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Caliente TV y Caliente TV YouTube.