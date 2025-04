Este lunes, tras las declaraciones del presidente deportivo del Monterrey, José Antonio 'Tato' Noriega sobre el escándalo entre el referente español del Monterrey y el entrenador argentino, Sergio Canales, la gran estrella de Rayados, dio su versión de los hechos sobre lo que pasó realmente con Martín Demichelis.

A través de un video publicado en redes sociales, Canales aseguró que no hizo nada malo, y contrario a lo que dijo el Tato, que dio a entender que fue un accidente por no poder abrir la puerta con las manos, el referente del Monterrey dijo que fue una reacción por sentirse frustrado.

"Solo quiero que sepáis que estoy muy tranquilo y no me arrepiento nada de lo que pasó porque por mi parte no he hecho nada malo y nunca he querido perjudicar a este equipo con el que sabéis que estoy muy identificado y con el que me he dejado todo en cada entrenamiento y cada partido" dijo Canales en su video.

"Desafortunadamente, producto de la frustración que todos sufrimos cuando las cosas no salen, tuvimos una charla grupal intensa pero constructiva y que se ha magnificado debido al accidente que tuve. La estoy pasando mal porque se está hablando mucho, ha habido desinformación y yo he guardado silencio por respeto. Todos conocéis mi compromiso y amor por el equipo y por eso hago el video para poner punto final. El sábado tenemos un partido importante y tenemos que estar enfocados y unidos" concluyó.

Por ahora, Canales, que se perdió el partido contra Chivas de la jornada pasada por el corte que sufrió en su pierna, no está confirmado si podrá jugar o no el Clásico Regio contra Tigres este sábado a las 19:00 horas en el estadio Universitario.

