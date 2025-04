Hace unos días trascendió que Martín Demichelis, entrenador de los Rayados, y Sergio Canales, discutieron al terminar un entrenamiento y que en señal de frustración, el español pateó una puerta que de vidrió que terminó por quebrarse y le causó una cortada en la pierna, misma que lo alejó de la convocatoria para el partido contra Chivas y que lo tiene en duda para el próximo Clásico Regio contra Tigres.

Este lunes, el presidente deportivo del Monterrey, José Antonio 'Tato' Noriega, atendió a los medios de comunicación tras días de silencio y dio su versión de los hechos.

"Al subirse después de esa plática entre cuerpo técnico y jugadores y querer salir por una puerta y viniendo cargando algunas cosas, esto lo digo porque es lo que Sergio nos ha expresado, él intenta abrir esa puerta y se equivoca y le pega al ladito de donde él quería y se rompe el vidrio. No podría hacerlo con las manos porque traía un mate y una maleta, pero es bueno aclararlo para que todo el mundo entienda lo que sucedió ese día. Insisto, se tergiversa y se dicen algunas otras cosas. Después, esperemos que todo esto nos ayude a crecer como grupo, vamos todos en un mismo barco y a un destino común. De aquí en adelante a crecer todos juntos, además me parece que se han empezado a hablar cosas que no deberían ser, nosotros tenemos en Sergio un jugador muy valioso, muy profesional y a quien necesitamos, a quien esperemos tengamos de vuelta muy pronto aunque sigue con el tema de las heridas desafortunadamente pero quiero dejar bien claro la importancia de un jugador como él con todo lo que ha brindado a la institución, la huella que ha dejado y lo que puede seguir aportando. Estamos esperanzados a que se recupere pronto por lo importante que es en el equipo" declaró Noriega.

Al ser cuestionado sobre qué mensaje le daría a la afición rayada, el Tato respondió que "es muy importante que en el cierre del torneo estemos todos cerrando filas, juntos, claros de lo que representamos que es la institución y es lo más importante, por encima de directivos, entrenadores y jugadores y que jalemos parejo. Valorar lo que tenemos por delante que es un cierre importante porque estamos algo rezagados en cuanto a lo que quisieramos en puntos acumulados y esta institución tiene una exigencia y una afición donde todos queremos más. Tiene que ser paso a paso".

¿SE QUEDARÁ DEMICHELIS SI PIERDE EL CLÁSICO REGIO?

Antes de irse, el presidente del Monterrey respondió sobre el respaldo a Demichelis a pesar de los malos resultados y si en caso de perder el Clásico Regio lo respaldaría una vez más.

"Nosotros somos optimistas. Normalmente vemos el panorama desde ese punto de vista y nos estamos imaginando un buen partido y un buen resultado que nos acerque más al objetivo que es clasificar a la Liguilla y lo más alto posible. Después lo otro sabemos como es esta industria. Estamos todos desde yo que soy el presidente hasta cualquier otro trabajador en cualquier área en constante evaluación. Después de eso suceden cosas, se gana, se pierde, se juega bien, mejor o peor, y todo eso se evalúa y se toma en cuenta para decisiones. Pero estamos con un panorama optimista hacia el frente pensando en que el equipo siga creciendo, siga mejorando, y que obtengamos los resultados que necesitamos en el cierre tan complejo pero atractivo para demostrarnos que estamos para estos retos" concluyó.

