Sergio Ramos no vino a pasearse a México, asegura Sergio Canales; "Me dijo que viene a ser campeón"

Dos de los refuerzos más importantes en la historia del futbol mexicano los tiene el Monterrey. Los españoles Sergio Canales y el excapitán del Real Madrid, Sergio Ramos, son dos de los nombres más relevantes de la Liga MX y cargan en su espalda la responsabilidad y presión de entregarle alegrías a una afición desesperada por títulos como la de los Rayados.

En una reciente entrevista con David Faitelson, el mediocampista se deshizo en halagos hacia su excompañero en el Madrid y en la Selección Española, asegurando que no viene a México a pasearse y que llegó con hambre de gloria.

"Es un crack, un fenómeno, ha venido con muchas ganas que al final es lo importante. Como te comentaba antes, lo que pongas de ti mismo en los cambios grandes eso te afianza más rápido. Considero que el es súper top y nos va a ayudar mucho" respondió Canales a la pregunta de Faitelson sobre qué tan importante es Ramos en el equipo.

Al ser cuestionado sobre su influencia para que la leyenda del futbol internacional llegue al futbol mexicano, el mediocampista confesó que "hablamos un poco, yo coincidí en el Madrid y en Selección con él y siempre me trató espectacular y le dije que si venía todos le íbamos a ayudar un montón. Es un privilegio que esté aquí y me llama la atención el hambre con el que ha venido. Cuando hablaba antes de que venga me mandó un mensaje diciendo que viene a ser campeón y ganar, no viene a pasearse y al final un hombre como él, con lo que le ha costado ser de los mejores o el mejor central de la historia, no va a manchar su nombre" agregó.

AMÉRICA Y TIGRES, LOS RIVALES MÁS IMPORTANTES DE RAYADOS

David Faitelson se mostró interesado por ver si Canales prefería jugar contra Tigres o contra América, a lo que el español respondió con certeza con cuál se queda.

"He disfrutado jugando con los dos. América al no ser de esta ciudad, Tigres es el clásico, entonces, con América haber vivido la final, que llegué una época donde ganaron todo me ha hecho que sean partidos muy duros, me quedo con el clásico porque es especial y diferente pero los dos son partidos marcados en el calendario".

Además, comparó la pasión con la que se vive el Clásico Regio con la intensidad que se vive en el duelo entre Betis y Sevilla.

"Es similar. Sinceramente una de las cosas que me llevo de México es el clásico. Es increíble, la pasión que hay, como se vive cuando sales al calentamiento, es algo que pocas veces he vivido. Es similar al Betis-Sevilla y me ha encantado. Me encanta la presión, pero me encanta que pierdas y te critiquen, porque es algo que me encanta" reveló.

