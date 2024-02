Tano Ortiz regresa por primera vez al Estadio Azteca como rival del América ¿habrá hostilidad?

El Estadio Azteca se prepara para un partido que será muy hostil y no precisamente por el rival, sino por el entrenador. La afición de las Águilas sigue dolida con Fernando Ortiz, quien luego de perder la Semifinal ante Chivas en el Clausura 2023, dejó botado al América.

Después de caer ante el acérrimo rival, el Tano se hizo a un lado y no pasaron muchos días para que lo anunciaran como técnico de Monterrey, lo que significó una traición para todos los fanáticos azulcremas, que después se alegrarían con la llegada de André Jardine, quien les dio la ‘14’.

¿Por qué se fue el Tano Ortiz de América?

“Felicitar a Chivas, hay que reconocer que jugó mejor. Felicitaciones por el pase a la final. Por mí, por mi cuerpo técnico es un ciclo cerrado con la institución, quería decir eso, que tengan buena noche y gracias por todo”, fueron las palabras de Fernando Ortiz tras caer ante el Rebaño, sorprendiendo a todos por su decisión.

Y no era para menos, el Tano no se fue solo a Rayados, se llevó a todo su cuerpo técnico y puso en predicamentos a las Águilas, situación que no perdonan los fanáticos, por lo que seguro esta noche en el Coloso de Santa Úrsula recibirá una rechifla.

Cabe resaltar que el torneo pasado el Tano ya se enfrentó a los de Coapa en el Gigante de Acero, donde su equipo cayó con goles de Jonathan Rodríguez y Alejandro Zendejas, en un resultado que valió doble para los seguidores azulcremas por el resentimiento contra el estratega argentino.

¿Dónde ver el América vs Monterrey?

TV: Canal 5, TUDN, Afizzionados y ViX

Estadio: Azteca

Hora: 21:00

Árbitro: César Ramos