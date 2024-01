Los Rayados de Monterrey, encabezados por José Antonio 'Tato' Noriega y Fernando 'Tano' Ortiz, lograron confeccionar la plantilla a sus deseos, luego de contratar a Brandon Vázquez, Jorge 'Corcho' Rodríguez y Gerardo Arteaga para el presente torneo, además de darle salida a Rogelio Funes Mori y a Joao Rojas, por la puerta de atrás.

El atacante ecuatoriano, señalado por la afición tras no cumplir con las expectativas con la playera del Monterrey, decidió no salir vendido ni a préstamo a otro equipo, algo que molestó a la directiva regiomontana, que decidió rescindirle el contrato.

¿Qué mensaje le mandó Joao Rojas al 'Tano' Ortiz?

Tras despedirse de sus compañeros, Joao agradeció el apoyo recibido; sin embargo, se pronunció de fuerte manera contra el 'Tano' Ortiz, llamándolo 'sin huevos'.

"Me despido de todos. Incluso del DT que me dijo hace 6 meses que me iba a sacar. Faltándome el respeto de una forma que hasta lo considero humillante. Que bueno que de frente pude decirte lo que pienso, con los huevos grandotes que tengo desde que nací, los mismos que le faltaron para decirme a la cara que me tengo que ir", expresó Joao.