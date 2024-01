En una nueva crítica a la Liga MX y toda su estructura, Christian Martinoli incrementó la temperatura en el programa de TV Azteca, En Caliente, donde aseguró que todo en el torneo del futbol mexicano es una mentira.

Al discutir sobre el ascenso y el descenso en la Liga MX, primero Martinoli declaró que "para el nivel que tenemos hoy en día, a mí no me importaría tener dos, tres, cuatro años jugando con juveniles", para después fulminar a la organización del balompié nacional.

¿Qué dijo Martinoli del Ascenso en la Liga MX?

Tras tocar el tema sobre las prohibiciones a los equipos de Expansión para ascender a la Liga MX, Martinoli cargó muy fuerte contra la Federación.

"Otro tema que, no es que me ofenda, pero viste todas las cosas para poner los candados que no puede volver el ascenso, es pura pinche piña, todo es mentira. ¿Cómo es posible que siendo un club de primera división no exijas lugares de entrenamiento similares medianamente similares para todos los clubes y sus fuerzas básicas?, expresó Martinoli.