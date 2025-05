Este lunes el Club Santos Laguna tomó la decisión de terminar el contrato de Fernando Ortiz tras los malos resultados en el torneo Clausura 2025, donde los Guerreros terminaron en el último lugar.

El Tano firmó solamente 7 puntos este semestre, producto de dos victorias, un empate y 14 derrotas, consolidando a los Guerreros como el peor equipo del futbol mexicano.

Lee también América y LAFC ya tendrían fecha definida para jugar por el boleto al Mundial de Clubes

Sin embargo, en redes sociales el Tano compartió un mensaje donde dio a entender que no se fue por decisión propia y aprovechó para dejarle una indirecta a la joven nueva directiva del conjunto lagunero.

"Hoy me despido del Club Santos Laguna, con dolor y decepción, no por decisión mía y de mi cuerpo técnico. Mi querido club y yo, no estamos en la misma sintonía de querer caminar juntos hacia adelante. He dejado pasar muchas situaciones y decisiones por el amor al club. Quiero lo mejor para este club, quiero ver a Santos en los primeros lugares como se merece esta afición. Quiero agradecerle a la afición por estar presente siempre y a los jugadores por su profesionalismo y al personal de la institución" publicó el Tano.

Lee también Álvaro Morales aseguró que Pumas "debería desaparecer de la Liga MX" y le deja fuerte mensaje a Efraín Juárez; "Le advertí que arruinaría la carrera"