En las últimas horas, unas declaraciones de Edson Álvarez que le dio a Jorge ‘Burro’ Van Rankin durante una entrevista parece que abrieron la cloaca en el proceso de Gerardo ‘Tata’ Martino al frente de la Selección Mexicana.

El Machín aseguró que, pese a que siempre tuvo una buena relación con el entrenador del Tri, horas antes del partido de Qatar 2022 ante Argentina su actitud cambió, al grado de que eran como dos extraños. Eso reavivó las especulaciones de que el Tata le entregó el partido a sus compatriotas.

¿Por qué Edson Álvarez no jugó ante Argentina?

Mucho se ha hablado de la ausencia de Álvarez ante la Albiceleste en el segundo juego de la Copa del Mundo. Sin embargo, Gibrán Araige, reportero de TUDN, quien es cercano a las fuentes de América y Selección Mexicana, aseguró que el propio Tata le dio sus argumentos del porqué sentaría al Machín.

"No sé en qué momento el Tata Martino dejó de confiar en Edson Álvarez. A mí me sorprendió un día que tuve una cena y ahí me platicó que tenía pensado sentar a Edson Álvarez para el partido contra Argentina, cosa que no me podía creer.

"Lo que me explicaba el Tata Martino era que sentía que Edson Álvarez perdía muchos balones a la hora de salir y que cometía muchos errores a la hora de marcar. Dentro de la marcación, Edson dejaba huecos libres", comentó.

“Era un extraño”, cuenta Edson Álvarez con @burrovan en @calientetvmx.



Entre aquella declaración de Luis Chávez en Catar y esto, hay muchas cosas que sigo sin entender de la parte final del proceso de Martino. pic.twitter.com/yEewt4JQHU — Rodolfo Landeros (@RodolfoLanderos) March 19, 2024