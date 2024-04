Tiago Volpi se rindió en elogios para Guillermo Ochoa: 'Lo pondría de titular en el Mundial sobre Malagón'

Hace unos días Tiago Volpi sorprendió con la información de que estaba cerca de convertirse en mexicano. Y de inmediato las especulaciones sobre si lo estaba haciendo para ser elegible en la Selección Mexicana comenzaron.

No obstante, el propio portero del Toluca acabó con los rumores, debido a que fue tajante al asegurar que no desea ser convocado en el Tri, ya que sabe que es un puesto donde hay muchos jugadores con alto nivel.

Lee también Tiago Volpi reveló que ya inició su proceso de naturalización ¿apunta a la Selección Mexicana?

¿A quién prefiera Volpi para defender la portería de México?

Tiago Volpi reconoció que Luis Malagón es hoy por hoy el mejor portero de la Liga MX. No obstante, señaló que por jerarquía y experiencia, si dependiera de él, elegiría a Guillermo Ochoa para ser el portero titular de la Selección Mexicana en el Mundial de 2026.

“Con toda sinceridad, hoy para mí (Malagón) es el mejor portero del futbol mexicano. El título con América le ha dado más confianza, hoy puede competirle a Ochoa, no es que se vea amenazado, pero hay un portero muy joven que tiene las capacidades de jugar también.

“Si el Mundial fuera hoy, para mí Ochoa todavía sería el titular por toda su historia. A Malagón hay que ponerlo también, darle esa confianza, hay que darle esas oportunidades, pero lo que no se puede, con toda la historia que tiene Ochoa en Selección, es descartarlo o decir que ya no sirve, se me hace injusto por todo lo que ha hecho”, comentó en charla con David Faitelson.