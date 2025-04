La última vez que Pumas ganó en “El Volcán” fue hace once años. Y aunque un doblete de Fernando Gorriarán les arrebató (2-1) una vez más la posibilidad de acabar con esa “maldición”, el equipo de Efraín Juárez se las ingenió para “rasguñar” el Play-In del Clausura 2025. Siguen con vida.

Corría el minuto 45' del partido cuando Fernando Gorriarán remató con la derecha desde el centro del área, gracias a una asistencia de Uriel Antuna. Un gol que hizo estallar al “Volcán” y que, momentáneamente, apagó la ilusión de Pumas por mantenerse con vida en el torneo.

Aunque los capitalinos respondieron en el segundo capítulo del juego, cuando “Memote” Martínez cobró un penal y rescató el empate en el 53', los regiomontanos no tardaron en recordarle a Pumas su realidad: el paso inconsistente que les acompañó a lo largo del torneo y que los tenía rasguñando la zona de Play-In. Sin una sola certeza porque ya no dependían de sí mismos para avanzar; el futuro de Chivas influenciará en el suyo.

Gorriarán reapareció al 64' para sellar un doblete. La asistencia de Juan Brunetta dio paso al segundo gol de Tigres. Los presentes en la cancha se abalanzaron sobre Fernando para abrazarlo y festejar ante su afición, la cual estalló en gritos eufóricos. Sábado de Gloria para los dirigidos por Guido Pizarro.

El rostro desencajado de Efraín Juárez definió el sentir entero del plantel. Un solo gol más y todo estaría perdido.

Sólo necesitaban sobrevivir seis minutos de tiempo agregado. No más. Todavía había esperanza, siempre y cuando su rival no les propinara otro tanto.

Para su fortuna, no cayó. Tigres cerró la fase regular del certamen con una última victoria. Mientras que Pumas, aunque se “salvó” y formará parte del Play-In, dejó en el aire si dará pelea genuina para sobrevivir aún más tiempo.