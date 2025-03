Hay una sombra que "acecha" al estratega mexicano, Javier Aguirre. Y es que, si no entrega resultados en las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf, un buen candidato para ocupar su puesto sería el técnico de las "Águilas" del América, André Jardine.

Así lo aseguró Ricardo Ferretti, quien durante un enlace para la cadena ESPN, explicó que si el "Vasco" Aguirre cae ante Canadá, su puesto bien podría peligrar; más aún considerando que tiempo atrás, se le dio punto final a los proyectos de Diego Cocca y Jaime Lozano.

"Hay una sombra muy importante: André [Jardine]. Siempre buscamos, en cierta etapa de crisis, el campeón de nuestro campeonato. Entonces André, como tricampeón, aunque la gente lo dude —si las cosas no resultan bien—yo creo que André es el candidato número uno", aseveró Ferretti.

Gran parte de la razón por la que Aguirre se sostendría meramente en los resultados que debe entregar, recae en que después de que Juan Carlos dejó a la Federación Mexicana de Futbol, el "Vasco" quiso renunciar a su puesto.

"Cuando no se da el resultado, todos los entrenadores corremos peligro. Realmente, la persona que apoyaba a Javier ya no está. Yo me pregunto: ¿Quién lo apoya de los que quedaron? ¿Dulio Davino? ¿Arreola? ¿Quién? Yo creo que, a él mismo, lo apoyan los resultados", sentenció el "Tuca".

Una vez que caiga la noche, México se dará cita en el SoFi Stadium para buscar una importante victoria ante Canadá. Ahí, Aguirre deberá entregar resultados.

Lee también Julián Quiñones quiere superar a Cristiano Ronaldo y Karim Benzema: "Nunca imaginé competir con ellos"

¿A qué hora y por dónde se podrá ver a México en la Semifinal ante Canadá?

Jueves, 20 de marzo

Canadá vs México | 20:30 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, Canal 5, ViX Gratis y Azteca 7.

Selección Mexicana quiere acabar con la hegemonía de Estados Unidos. FOTO: IMAGO7

Lee también Miguel Layún le deja indirecta al Pollo Briseño; "América es el equipo con más presión del país"