Este lunes el exfutbolista de las águilas, Miguel Layún, le dejó una "indirecta" al exjugador de las Chivas, Antonio 'Pollo' Briseño, donde asegura que "América es el equipo con más presión del país" después de que el actual jugador del Toluca dijera que al conjunto de Coapa lo protegen de las críticas por pertenecer a una televisora.

En entrevista con Ricardo Peláez, Briseño dijo que "otra de las cosas que es difícil jugar en Guadalajara, es que todos te ven. Lo que hagas bueno o malo se exponencia muy cañón, entonces eso hace que cuando cometes un error te salen todos los programas y te hunden. Si tú ves redes sociales, y vivimos en esas redes sociales. En América también, pero se protegen más allá porque tienen una televisora atrás. ¿O me equivoco?".

A dichas declaraciones llegó la respuesta de Layún, campeón y referente del América en los últimos años.

"Es más fácil decir que aguantar y mostrar… América el equipo con más presión del país, la gente, los medios, etc. Aquí quien no está preparado mentalmente truena, quien lo está, se vuelve figura, si tienen dudas está la historia de Henry Martín, y hay otras que no tuvieron el mejor desenlace", escribió en un primer mensaje en redes sociales.

Layún, recordó las épocas donde cada error que cometía recibía infinidad de mensajes al grado de volverse viral el hastag Todo es culpa de Layún.

"Y antes que me vengan a llorar, solo diré que tengo sustento para poder hablar de estos temas. Me putearon y aguante, fui al psicólogo porque estuve a punto de quebrar, nadie me protegió, nadie me cuidó, fue mi familia y yo vs la situación. Quién tenga pruebas de lo contrario, que me lo diga", finalizó.

