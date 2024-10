La Selección Mexicana se encuentra en un momento de inestabilidad por los más recientes resultados negativos.

Es una realidad que el Tricolor se encuentra en un proceso de transición tras la llegada de Javier Aguirre en sustitución de Jaime Lozano.

Sin embargo, El Vasco únicamente ha podido conseguir una victoria (Nueva Zelanda) en los tres partidos que ha dirigido en su tercera etapa como director técnico de México.

Por tal motivo, las críticas no se han hecho esperar, sobre todo por el pobre funcionamiento de la Selección Mexicana sobre el terreno de juego.

Mientras el Tri se prepara para jugar contra Estados Unidos en el Estadio Akron en el segundo compromiso amistoso de la Fecha FIFA de octubre, un tema en la conferencia de prensa de Javier Aguirre hizo estallar las redes sociales.

El experimentado entrenador mexicano respondió a las especulaciones de Ricardo Ferretti sobre una supuesta imposición de futbolistas por parte de los directivos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

“No tengo tantos partidos como Andrés en la Selección, [pero] tengo algunos, bastantitos, y nunca jamás en la vida nadie, que no sea mi cuerpo técnico, se ha atrevido siquiera a insinuarme un jugador”, sentenció tajantemente El Vasco.

No obstante, el propio Tuca decidió contradice a Javier Aguirre y aseguró que a él los directivos le dieron “una listita” y le exigieron que convocara a ciertos futbolistas, aunque sólo reveló el nombre de uno de ellos.

“A mí sí me impusieron y voy a decir uno nada más: Guillermo Ochoa. Yo no tenía interés de quedarme en la Selección, si me ponían “x” o “z” a mí no me importaba, pero a ellos sí por la necesidad de publicidad. La verdad yo dije: bueno, si así lo quieren, voy con el grupo”, compartió.

El Tuca Ferretti manifestó que él tenía la intención de “probar jugadores” y por eso convocó a “chavos” porque el plan estaba estipulado para que se foguearan y tuvieran un proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2026.