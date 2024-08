Como de costumbre, la mesa de Futbol Picante estalló por un fuerte comentario de uno de sus integrantes.

En esta ocasión, Ricardo Peláez fue el panelista que soltó la bomba luego de que se tocara el tema sobre los partidos que Chivas podría adelantar tras su pronta eliminación de la Leagues Cup.

El analista de ESPN reveló una anécdota que vivió durante su etapa como director deportivo y dejó entrever la posibilidad de que, en la Liga MX, exista el amaño de juegos.

Lee También Mario Carrillo fue reventado por hablar de Osmar Olvera: "No sabe de futbol y lo ponen a opinar de clavados"

“Un día me habló un directivo y me pidió: por favor te suplico no me muevas el partido porque es mi mejor entrada y no me importa el resultado”, compartió el excentrodelantero.

De inmediato, las palabras de Ricardo Peláez provocaron incertidumbre en Álvaro Morales, quien no dudó en calentar más el tema sobre supuestas irregularidades en el futbol mexicano,

Lee También Xavi Sol anunció la muerte de su padre en la transmisión de la Final femenil de futbol de París 2024

“¿Cómo que no le importa el resultado? Te lo entrego… No me importa resultado, no me importa perder”, señaló el polémico conductor de Futbol Picante.