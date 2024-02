Uriel Antuna regresó al futbol mexicano en 2018 luego de que con el Groningen de Países Bajos nunca pudo despuntar. Chivas fue el equipo que se encargó de repatriar al atacante mexicano.

Sin embargo, pese a que había muchas expectativas sobre el Brujo, la realidad es que nuca pudo ser el futbolista que se esperaba en el Rebaño, donde brilló por sus indisciplinas, por lo que se tuvo que ir al Cruz Azul en 2022.

¿Antuna mandó una indirecta a Chivas?

De cara al choque entre Cruz Azul y Chivas de este sábado en la cancha del Estadio Azteca, Uriel Antuna encendió el partido con una publicación en redes sociales, donde dejó claro que sigue resentido con el chiverío.

El Brujo da a entender que borró todo cariño que alguna vez sintió por el Guadalajara, ya que una vez más lanzó una imagen donde deja claro que se debe a los celestes, ya que aparece en una imagen besando el escudo con el mensaje: “Es un sentimiento”.

Esta fue la imagen que publicó Uriel Antuna previo al Cruz Azul vs Chivas. Foto: Especial

¿Por qué Antuna está resentido con Chivas?

El Brujo Antuna salió por la puerta de atrás de Chivas, principalmente por sus constantes indisciplinas. Además, agregó que nunca se sintió cobijado por la directiva, algo que se notaba dentro de la cancha.

"La verdad es que yo nunca me sentí, de cierta manera, tan arropado se puede decir, que me tuvieran esa confianza, porque al menos con los técnicos siempre tuve esa buena comunicación que me decían las cosas de frente", comentó un par de años atrás.