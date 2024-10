El tema del cual se habla en torno al futbol mexicano en las últimas horas es la indisciplina de Roberto ‘Piojo’ Alvarado, que lanzó un cuete a la sala de prensa donde estaban periodistas esperando por la conferencia.

Aunque Chivas explicó su versión y el jugador rojiblanco pidió disculpas, el tema ha dado de qué hablar y ha dividido opiniones entre afición y medios de comunicación. Veljko Paunovic, actual técnico de los Tigres y ex del Guadalajara, habló al respecto.

“Yo no quiero ser un policía, no voy buscando a quién puedo castigar, viendo lo que está mal o bien, pero siempre he querido despertar la conciencia en los jugadores que son jóvenes, algunos traviesos, algunos puedes equivocarse y como digo, tienen derecho a equivocarse”, aseveró en conferencia.

‘Pauno’ se mostró respetuoso sobre su exequipo y aunque evitó responder puntualmente al tema, sí habló sobre la importancia de la disciplina en los equipos.

¿Qué opina Paunovic del tema Fernando Gago?

Sobre la posible salida de Fernando Gago de las Chivas para dirigir a Boca Juniors, Veljko Paunovic decidió no opinar al respecto y dijo que de hacerlo, sería caer en una contradicción en relación al respeto y los valores.

“No me corresponde opinar sobre esto. Entiendo también por qué están preguntando y no quiero contradecirme. Respeto, responsabilidad, la disciplina y la confianza son los pilares de los entornos que trabajo, pero sobre todo los valores que debo inculcar y me gusta mantener la integridad en cuanto eso”, concluyó.