Como dice el viejo y conocido refrán: No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla.

Después de la incertidumbre que rodeó a Chivas en los últimos días, la salida de Veljko Paunovic se hizo oficial.

A través de un comunicado en sus redes sociales, el Rebaño reveló que el director técnico serbio no continuaría en el banquillo rojiblanco.

“El Club Deportivo Guadalajara informa que a partir de hoy, de común acuerdo, Veljko Paunovic deja de formar parte del equipo”, se puede leer en el anuncio.

Pauno, de 46 años, apenas duró dos torneos al frente de la institución tapatía y consiguió dos clasificaciones directas a la Liguilla del futbol mexicano.

Además, se quedó con el subcampeonato del torneo Clausura 2023 al perder en la final con Tigres.

Los rumores sobre su sustituto continúan creciendo en Argentina, donde prácticamente se da como un hecho la llegada de Fernando Gago a Chivas.