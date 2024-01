Una de las cosas que siempre le criticaron a Veljko Paunovic es que solía a amarrar a las Chivas, por lo que nunca fue un equipo se caracterizara por ser dinámico, pero zona por zona era muy sólido.

La cara cambió por completo con Fernando Gago, quien desde que llegó a Guadalajara le imprimió su sello de ir siempre para delante, y pese a que su juego es vistoso, la realidad es que les sigue faltando un delantero matón y afinar más a su defensa.

¿Por qué no ha metido gol Chivas?

Parece que la presión comienza a hacer de las suyas en Fernando Gago, y aunque el redil genera jugadas de gol, no las han podido concretar en el marcador. Un la Fecha 1 ante Santos, la anotación del empate llegó hasta el tiempo de compensación (109’).

La situación fue más notoria la semana pasada en la visita al Estadio Universitario ante Tigres, porque tuvieron más de dos claras sólo para empujarlas, pero queda claro que José Juan Macías no está fino y Cade Cowell no es un ‘9’ natural. Y ante Xolos, hasta el medio tiempo, la situación no ha cambiado, ya que van perdiendo con gol de Carlos González.

Otro punto a destacar en el chiverío es que en todos los partidos han empezado abajo en el marcador, esto se debe a que Gago los alienta a ir mucho al frente, pero les cuesta regresar, ya que casi todos los tantos en contra han sido en descolgadas.