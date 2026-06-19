La pasión del Mundial 2026 también deja espacio para las supersticiones. En Filadelfia, un aficionado brasileño protagonizó una curiosa escena al intentar colocar una camiseta de Argentina sobre la emblemática estatua de Rocky Balboa, con la intención de transferir a su máximo rival una supuesta maldición deportiva que rodea al famoso monumento.

El episodio ocurrió antes del encuentro entre Brasil y Haití correspondiente a la segunda jornada del Grupo C.

Decenas de seguidores de la Verdeamarela acudieron a las escalinatas del Museo de Arte de Filadelfia, uno de los puntos turísticos más visitados de la ciudad y hogar de la legendaria escultura inspirada en el personaje interpretado por Sylvester Stallone.

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Varios aficionados formaron una barrera humana alrededor de la estatua para evitar que alguien le colocara una camiseta brasileña.

La razón fue sencilla: existe la creencia de que vestir a Rocky con los colores de un equipo trae mala suerte y termina por afectar sus resultados deportivos.

Sin embargo, los presentes encontraron una alternativa. En lugar de exponer a Brasil a la supuesta maldición, decidieron dirigirla hacia Argentina.

Un aficionado brasileño tomó una playera con el número 10 de Lionel Messi e intentó vestir a la estatua. Aunque la prenda no logró ajustarse por completo, quedó parcialmente colocada, lo que provocó aplausos y risas entre los asistentes.