Ricardo Ferretti ha resultado todo un éxito como analista deportivo en la televisión, ya que cada que suele tomar la palabra en las mesas de debate, suelta alguna ‘bombita’ de información o hace algo que termina siendo viral en redes sociales.

Ya ha comentado que le impusieron jugadores en la Selección Mexicana, los dudosos manejos en Tigres, por qué dejó a Cruz Azul y, además, sus pleitos con Álvaro Morales, han sido en platillo principal de Futbol Picante.

¿Qué dijo el Tuca Ferretti de Alan Pulido?

Hace unos días, el Tuca Ferretti recordó los inicios de Alan Pulido en el futbol. Aunque lo hizo fiel a su estilo, porque aseguró que el delantero mexicano tenía muchas carencias frente a la portería, por lo que cada día se quedaba una hora extra después del entrenamiento para quitarle lo "burro y tronco".

"¿Quién debutó a Pulido? ¿Quién dedicó, todos los días, una hora después del entrenamiento para que Pulido dejara de ser el tronco que era, el burro que era y que aprendiera? ¿Quién?

Creo que el Tuca se equivoca en 2 cosas, 1’no me debutó el, me debutó Daniel Guzmán. 2’ no era un tronco, porque estoy seguro que me hubiera mandado a donde ya sabemos donde manda el Tuca jaja 3ra a esa edad ya me aventaba estos golazos 😅⚽️ https://t.co/1EgP9LsaHj — PULIDO 9️⃣ #AP9 (@alanpulido) January 19, 2024

¿Qué le respondieron al Tuca?

Y la respuesta del Puligol no tardó en llegar, debido a que el delantero del Sporting Kansas City de la MLS desmintió al exenrenador de Tigres, ya que señaló que quien lo debutó fue Daniel Guzmán y no fue él quien le enseño a ser delantero matón, sino que ya tenía ese instinto desde joven.

“Creo que el Tuca se equivoca en 2 cosas: 1 no me debutó el, me debutó Daniel Guzmán. 2 no era un tronco, porque estoy seguro que me hubiera mandado a donde ya sabemos dónde manda el Tuca jaja 3ra a esa edad ya me aventaba estos golazos".