Álvaro Morales hace menos el regreso del Chicharito Hernández a Chivas: 'Con Javier o sin él, van a fracasar'

Chivas está por anunciar al fichaje que podría ser el gran bombazo del Clausura 2024, ya que una firma separa a Javier ‘Chicharito’ Hernández de volver al Guadalajara luego de 14 años en el balompié del extranjero.

Se sabe que luego de una reunió virtual con Amaury Vergara, dueño del Rebaño, el delantero mexicano aceptó la propuesta económica del equipo que lo formó, por lo que habla de que se unirá al redil por los próximos tres años.

¿Álvaro Morales hizo menos el fichaje del Chicharito con Chivas?

Luego de que la noticia del regreso del Chicharito Hernández a Chivas se volviera rápidamente viral en redes sociales, las reacciones a favor y en contra no se hicieron esperar. Y uno de los que aprovechó para tundir a los rojiblancos fue Álvaro Morales, quien aseguró pese a la llegada del ‘hijo pródigo’, el equipo va a seguir fracasando.

“Con o sin Javier Hernández, Chivas será un fracaso. Eso no significa que Chivas no haga bien en buscarlo y eso no significa que Javier Hernández vaya a fracasar. Quiero recordarle temporada 2022 de la MLS: 18 goles en un equipo que era, no malo, malísimo (LA Galaxy). Javier Hernández puede volver a hacer grandes cosas en el futbol mexicano, pero eso no significa que Chivas vaya a triunfar”, comentó el polémico analista.

¿Cuándo presentan a Javier Hernández?

De momento se sabe que el Chicharito Hernández no ha firmado aún su contrato con las Chivas, pero sería cuestión de horas para que lo haga y de esta manera el club lo hará oficial como su fichaje bomba.