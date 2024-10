Esta semana no se habló de otra cosa en los medios de comunicación deportivos que no fuera de Chivas. Primero, se confirmó que Fernando Gago había sido seducido por Boca Juniors, por lo que el juego ante Atlas de esta noche en el Clásico Tapatío será el último al frente de los rojiblancos. Se perfila Gerardo Espinoza para tener un interinato hasta el final del torneo.

No obstante, una pésima broma del Piojo Alvarado logró que todos desviaran la atención del entrenador argentino. El jugador del Guadalajara lanzó un cohetón a la sala de prensa en Verde Valle, lesionando en la cara a un camarógrafo y aturdiendo a los reporteros. Alvarado ofreció disculpas, pero en todos los medios lo reventaron.

¿Álvaro Morales insultó a Fernando Gago?

Álvaro Morales es uno de los principales detractores de las Chivas, por lo que en estos días tuvo mucho material para hablar mal del club. A uno de los que más tundió fue a Fernando Gago, quien va a dejar el proyecto del Guadalajara para irse a dirigir a Boca Juniors.

El Brujo Morales tuvo una charla con periodistas argentinos, quienes se notaban emocionados por el regreso a Argentina de Gago para comandar a los Xeneizes. Sin embargo, el comentarista de ESPN arruinó la fiesta con un insulto escondido para el entrenador sudamericano.

“Esto ya se sabía (cambio de club), hay que tener cuidado con Fernando Gago, en Racing también la hizo, es un HDP (hijo de pu...), eso le pasa a Chivas por no tener liderazgo, porque no jugaban bien, solo corrían bonito”, comentó, al tiempo que sus compatriota trataron de defender a Gago.

"Si no pudo completar un partido nunca, que algo menos dirija 90 minutos" 🤯



Brutal cruce de @AlvaritoMorales con nuestros colegas argentinos en ESPN F sobre la posible salida de Fernando Gago a Boca Juniors 🔥 🔥 🔥 pic.twitter.com/Re2UfxPg9s — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 2, 2024

¿Criticó estilo de juego de Gago?

Por otra parte, los comunicadores argentinos no sabían del paso de Fernando Gago en la Liga MX, por lo que solicitaron referencias a Álvaro Morales, quien destruyó el sistema de juego del sudamericano.

“No concretan, no centran bien, no pueden hacer una salida limpia, le quitaban el balón muy fácil, no tiene buenos jugadores, el Guadalajara es un equipo que cuya popularidad oculta sus mentiras y siempre intentan vender que hacen algo pero no pueden”, finalizó el Brujo Morales.