Canelo Álvarez se ha consolidado en los últimos años como el boxeador mexicano más exitoso y el mejor libra por libra del momento. Para muestra, las bolsas millonarias que generan cada una de sus peleas.

Sin embargo, la realidad es que el pugilista tapatío está muy lejos de ser considerado por la afición nacional como uno de los máximos exponentes de su deporte, ya que consideran que no se le acerca ni de broma al legado de Julio César Chávez.

¿Qué dijo Fernando Schwartz del Canelo Álvarez?

Pese al enorme éxito y la gran fortuna millonaria que presumen constantemente, un gran sector de la prensa y afición demerita todo lo que ha hecho en Canelo Álvarez luego de 66 peleas.

Uno de ellos es el periodista Fernando Schwartz, quien cada que tiene oportunidad revienta a Saúl Álvarez, debido a que ha señalado que enfrenta rivales a modo, su carrera fue prefabricada por una televisora y tiene un ego enorme que no lo deja ver todos los errores que comete.

"Carrera prefabricada, un gran hacedor de dinero, un gran marketing. Él llega en un momento en el que el boxeo hispano necesitaba una figura para revivir el pago por evento, que aquí en México ya no funcionó. Un tipo poco carismático, prepotente y muy ególatra y para mí un boxeador más", comentó en el podcast de Yosgart Gutiérrez, El RePortero.

¿Saúl Álvarez vetó a Schwartz?

El Canelo Álvarez ha generado mucha polémica, ya que supuestamente él dio la orden de vetar a David Faitelson y Ricardo Celis de DAZN, quienes no pudieron ingresar a las peleas contra Jaime Munguía y Edgar Berlanga, de mayo y septiembre, respectivamente.

Sin embargo, Fernando Schwartz reveló que él también está bloqueado por Álvarez Barragán. Por ese motivo, señaló que jamás va a estar a la altura de Julio César Chávez o alguno de los grandes en la historia del boxeo.

“Que siga con su farsa, la historia lo va a juzgar con el paso del tiempo, porque Julio César Chávez está acá arriba y Canelo es Canelito, está abajo. Sal Sánchez, que murió en plenitud, está arriba. (Saúl) Seguirá estando ahí con su colección de coches, con sus millones de dólares, con su pijama Armani.

“Yo no comparto la forma de hacer su carrera y el boxeador que es. Es un gran atleta, no lo niego, ¿pero boxeador? No hombre, hay 500 mejor que él", finalizó Schwartz.