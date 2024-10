Hugo Sánchez, aunque es el máximo referente del futbol mexicano, no es muy tomado en cuenta por la afición nacional. Todo se debe a su carácter, ya que muchos han señalado que no es nada sencillo tratar con él.

La muestra clara de lo complicado que es ser un cercano del Pentapichichi lo reveló recientemente Fernando Schwartz, quien luego de una columna que no le gustó al exjugador, fue encarado y amenazado por el Pentapichichi.

¿Por qué Hugo Sánchez quería golpear a Fernando Schwartz?

Fernando Schwartz fue el más reciente invitado del Yosgart Gutiérrez a su podcast ‘El RePortero’, donde reveló una anécdota que le tocó vivir con Hugo Sánchez, quien luego de leer una de sus columnas, esperó varios años para tenerlo de frente y advertirle que lo quería golpear.

“Cuando el fue a dirigir a una Selección, a la que le llamó el ‘Comando Puma’, a la Copa USA, iba con jugadores principalmente del Atlas y Pumas. Al medio tiempo yo no sé por qué aparecí cerca del vestidor en el MetLife y me di cuenta de que Mario Carrillo entró con una libreta y salió con una libreta.

“Yo publico en mi columna del periódico: ‘Hugo hace el show y Carrillo dirige’. No, no, no me la acabé. En un partido México-Jamaica, el día que Cuauhtémoc Blanco entra de cambio y anotó los dos goles en la eliminatoria para el 2002, me encuentro a Hugo de frente y me dice: ‘Hola chaval, cómo estás’, le respondí bien y tú y me dice ‘no, no te pregunté cómo estás, te quiero romper la madre’”, comentó.

Finalmente, Schwartz reveló que cuando se supo que sería el próximo entrenador de la Selección Mexicana, el director del ESTO de ese momento, Carlos Trápaga (QEPD), ayudó a que se reconciliaran, aunque el Pentapichichi no tenía muchas ganas de hacerlo.

“Me dejó de hablar muchos años y cuando llegó al Necaxa y sonaba para entrar a Selección Nacional, Carlos Trápaga que en paz descanse, director del ESTO, me dijo ‘oye, tú con Hugo te tienes que encontentar, fueron amigos de toda la vida yo ya hablé con Hugo y me dijo le marques a tal hora a tal teléfono’.

“Le marqué y la primera expresión de Hugo fue: ‘No me apetece hablar contigo, pero lo tengo que hacer’. Le dije que si no quería hablar colgamos y se acabó, nos echamos una conversación de una hora y de ahí a la fecha somos amigos”, comentó Fernando Schwartz.