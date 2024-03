Álvaro Morales sacó de sus casillas al Tuca Ferretti en vivo: "No pongas esa cara de bruto"

Ricardo Ferretti ha sorprendido con su faceta como analista deportivo en la televisión, debido a que sus comentarios y, sobre todo, sus constantes berrinches, lo han convertido en todo un personaje de la TV.

Incluso en más de una ocasión el exitoso entrenador se ha vuelto viral en redes sociales, ya que varias veces ha tenido choques con otro comentarista más que polémico: Álvaro Morales.

¿Por qué se enojó el Tuca Ferretti?

Hace unos días, Juan Escobar habló sobre su controvertida salida de Cruz Azul, donde aseguró que todo se debió a Iván Alonso. En Futbol Picante hablaron del tema y al final, el Tuca Ferretti acabó fúrico contra Álvaro Morales.

Ferretti aseguraba que se debió respetar la jerarquía del guaraní por lo mostrado a lo largo de su paso en La Máquina. El Brujo lo interrumpió y le preguntó a si él nunca había hecho algo similar con un jugador, algo que le molestó.

“El jugador no tiene que exigir jerarquía… Permíteme, no me hagas esa cara de bruto, de que no entiendes, si tú eres entrenador igual que yo. Tú la tienes que respetar (la jerarquía)”, comentó.