Sin quererlo, Inés Sainz ha sido el centro de atención de muchos medios de comunicación en los últimos días. Sin embargo, esta ocasión no se debió a alguno de sus reportajes o entrevistas, sino a que fue tema central de una polémica conversación.

A principios de semana se filtró un video donde estaban José Ramón Fernández, David Faitelson, Christian Martinoli y Luis García grabando una cápsula en Qatar 2022. Y en uno de los cortes, sale el nombre de la conductora y comienzan a despotricar en su contra.

¿Qué dijo Inés Sainz del video donde hablan mal de ella?

Inés Sainz, pese a que el video donde la están criticando compañeros y excolaboradores, se volvió viral y todos estaban expectantes sobre su reacción, de había mantenido al margen. Únicamente le respondió a David Faitelson luego de que le ofreciera una disculpa en redes sociales.

No obstante, la conductora queretana por fin rompió el silencio y habló sobre el controvertido video donde la tachan de vanidosa, no trabajar en equipo y ser problemática.

“Estoy acostumbrada a vivir en un mundo de hombres y a mí me tocó que no sería sencillo desde el principio de mí carrera. Los cuatro son para mí unos periodistas muy valiosos. Cada uno ha sabido ser un auténtico y han forjado su trabajo desde hace muchos años. He tenido la afortunada de trabajar con los cuatro”, dijo a TV Notas.

Filtran video de José Ramón, Faitelson, Luis García y Martinoli hablando de Inés Sainz 🧐 pic.twitter.com/E0IapeQkHG — Miguel EQS 🍔🍟🥤 (@JRGeek350) February 26, 2024

¿Le afectaron los comentarios?

Por otra parte, Inés Sainz negó que le hayan afectado los comentarios de sus colegas, porque nadie le ha regalado nada en la industria y está totalmente orgullosa de todo lo que ha logrado.

“En lo personal no me afecta ni para bien ni para mal. No me voy a hacer la víctima, los comentarios no van a mermar lo que he hecho, lo que he conseguido para llegar a donde estoy”, indicó.