Las Águilas del América se han distinguido por albergar grandes figuras que han marcado su historia. Uno de estos íconos es Daniel Brailovsky, exfutbolista argentino que llegó al club de Coapa en 1982 y dejó un legado imborrable con su talento y títulos.

Sin embargo, su estancia en el Nido de Coapa no siempre fue fácil, como recientemente recordó en una anécdota sobre su llegada al equipo.

A través de un video que circula en las redes sociales, Brailovsky compartió que al llegar al América enfrentó una difícil situación con Alfredo Tena, entonces capitán del equipo americanista.

Según el argentino, el 'Capitan Furia' no le dirigió la palabra durante los primeros dos meses y se mostró reticente a integrarlo al equipo. Incluso, se negó a entregarle la camiseta de bienvenida, argumentando que Brailovsky era otro jugador extranjero que venía solo a "robar".

¿Qué fue lo que recordó el 'Ruso' Brailovsky sobre Alfredo Tena?

"Alfredo Tena, que era el capitán, no me saludó los primeros dos meses, no me hablaba. No me quiso entregar la camiseta que le entregan al tipo que recién llega para jugar, porque decía: 'No, acá vienen todo a robar y no cuánto...', recordó Brailovsky.

"Y a mi me tocó esa de que el 'Capi' estaba furioso y no me la entregó (la playera) Después de un par de meses se dio cuenta que no venía a robar, que venía a jugar al futbol, que venía a ser parte de ellos y afortunadamente los resultados salieron a la vista", declaró el 'Ruso'.

¿En qué etapa jugó Daniel Brailovsky con el América?

Brailovsky dejó una huella imborrable en el América. Durante su etapa como jugador, contribuyó a los campeonatos de las temporadas 1983-1984, 1984-1985 y el Torneo PRODE 1985.

Su calidad técnica, goles importantes y liderazgo lo convirtieron en una de las figuras queridas por la afición azulcrema.

¿Qué viene para el América en los Cuartos de Final del Apertura 2024?

Mientras las anécdotas de figuras como Brailovsky siguen inspirando a los aficionados, el América enfrentará a Toluca en los Cuartos de Final del Apertura 2024, buscando continuar su camino hacia otro campeonato.

El Estadio Ciudad de los Deportes será la sede oficial para el duelo contra los Diablos Rojos, después de que el club evaluara otras opciones, como el estadio de Puebla.