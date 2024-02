C4 Jiménez desveló información nueva sobre el día que Salvador Cabañas recibió un balazo

La madrugada del 25 de enero del 2010, la vida de Salvador Cabañas, en ese momento estrella del América, dio un giro de 180 grados, luego de ver su vida peligrar tras recibir un disparo en la cabeza en el famoso Bar Bar de la Ciudad de México.

Ahora, Carlos Jiménez, conocido en redes sociales y en los medios de comunicación como C4 Jiménez, ha desvelado nuevos detalles sobre lo sucedido esa noche en el bar de la avenida Insurgentes, donde un narcotraficante puso fin a la carrera del paraguayo en el futbol mexicano.

"Jugó el América, terminaron el juego y se fueron al Bar Bar, Salvador Cabañas con su esposa y su hermano. Estaba ahí en el Bar Bar un tipo al que le decían el 'Modelo' o el 'JJ', un tipo alto, fornido, fuerte. Todo mundo sabía que era parte de los Beltrán Leyva, cercano a la 'Barbie', jefe de sicarios de los Beltrán Leyva.

"Se paran al baño, se para Salvador Cabañas al baño, y el JJ entra atrás de él. Según lo que declara el trabajador del baño, porque Cabañas dice que no recuerda, Están en el baño y Cabañas, mientras está ahí, llega el tipo este y le dice: '¿Qué pasó con los goles, wey? ¿Por qué no has anotado?'. Ambos se hicieron de palabras y el 'JJ' en su nivel de narcotraficante le jaló y le dio un tiro a la cabeza", expresó Jiménez.