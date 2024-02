El sábado pasado comenzó a viralizarse un video donde David Faitelson realizó una dura confesión sobre su carrera futbolística, luego de aceptar que tanto él, como José Ramón Fernández, inventaban historias sobre el América y el arbitraje para elevar las audiencias de sus programas.

Ahora, tras recibir duras críticas por parte de gente de los medios de comunicación, Faitelson se hartó de sus colegas periodistas y los llenó de insultos, asegurando que únicamente buscan lucrar con su imagen.

¿Qué le dijo Faitelson a los periodistas que lo atacan?

"Aclaración oportuna: Yo no trabajo para complacer al “medio”, un grupito de reporterillos tontitos, perdedores y miserables que no son capaces de hacer su propio periodismo y buscan ser “trending topics” valiéndose de mí… Tengan su propia vida, generen su opinión y su polémica, aporten algo al periodismo. No se “cuelguen” de mí… Si no tienen la capacidad, me llaman y con gusto les doy clases", redactó Faitelson en Twitter.

El periodista de TUDN, ha sido criticado fuertemente por haber firmado con Televisa, y muchos usuarios se han atrevido a decir que ahora tiene una línea editorial a la conveniencia de su patrón.