La Selección Mexicana tiene una difícil tarea esta noche en el Estadio Nemesio Diez, debido a que deben revertir un marcador de 2-0 ante Honduras en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League.

Y como ya es una costumbre, cada que se enfrentan estos dos combinados, la hostilidad y guerra de declaraciones se hacen presentes. Los catrachos están furiosos porque han demeritado mucho a su futbol, debido a que creen que los mexicanos piensan que será de mero trámite el partido de este día en Toluca.

¿Quién es Carlos Prono y por qué defendió a los hondureños?

Semanas atrás, el Chino Huerta dijo que a México no le deja absolutamente nada enfrentar a Honduras y prefería jugar contra equipos de la élite, declaración respaldada por muchos periodistas y analistas mexicanos.

En suelo catracho no cayeron bien esas palabras, por lo que reventaron al jugador de Pumas. También le tocó a David Faitelson, quien respaldó al atacante y dijo que la ‘H’ era un equipo “don nadie”.

La batalla de declaraciones ha tenido tal echo, que ahora hasta un argentino se subió al ring para defender a los hondureños, asegurando que el mismo sentimiento de los mexicanos los tienen sus compatriotas cuando les toca enfrentar al Tri.

Carlos Prono es un exportero argentino que jugó por muchos años en Honduras. Foto: Especial

Carlos Prono, exportero argentino que por mucho tiempo jugó en Honduras y siente ahora un enorme cariño, realizó un análisis del juego de esta noche en Toluca, asegurando que el desprecio que sienten los mexicanos por honduras es exactamente el mismo que los argentinos tienen por los tricolores.

“Cuando ustedes despotrican que no van a jugar contra nadie, nosotros los asumimos, no somos una selección potente. Cuando dicen que México qué gana enfrentando a Honduras… ahora me pongo otra mi camiseta, la de la campeona del mundo, nosotros decimos lo mismo cuando jugamos contra México.

“Argentina, cuando tenemos que jugar un partido amistoso contra México, también perdemos el tiempo, no nos deja nada más que unos dólares, porque futbolísticamente no están ni ahí. México creo que jamás le ganó a Argentina, siempre los clavamos. Tampoco asustan a nadie”, señaló el ahora analista argentino.