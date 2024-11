Tuca Ferretti estalla contra Javier Aguirre por defender a Guillermo Ochoa: “Está tapando a su cuate”

La Selección Mexicana se llevó una sorpresiva y dolorosa derrota (2-0) en su visita a Honduras para disputar la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El Tricolor sufrió la contundencia frente al marco del atacante hondureño Luis Palma, quien no perdonó las dos oportunidades que tuvo para perforar las redes de Guillermo Ochoa.

Ambas anotaciones de Los Catrachos provocaron un sinfín de críticas sobre Paco Memo, sobre todo porque se esperaba que el titular fuera Luis Malagón.

El primer tanto de Honduras nació de un error en la salida de César Montes, quien reventó el balón y lo terminó regalando al rival, pero el portero cinco veces mundialista también colaboró no desviar correctamente el balón y reglar el rebote.

Además, al momento de querer reaccionar, Guillermo Ochoa dejó en evidencia que su edad (39) ya le está cobrando factura porque no logró incorporarse con agilidad.

Sn embargo, Javier Aguirre decidió salir a defender al canterano del América en conferencia de prensa y señaló que la equivocación nació en la mitad del terreno de juego, por lo que no se atrevía a culparlo.

“El error puntual no es de Memo, es del mediocampo. Si ves el partido, es en el mediocampo, ahí debió terminar la jugada. A ese error puntual me refería yo, al error táctico de mediocampo, no puede progresar esa jugada porque el equipo está desbalanceado defensivamente”, afirmó El Vasco.

"El error puntual no fue de Memo...". 🗣️ #XLaRevancha



Las palabras de Javier Aguirre tras los señalamientos a Guillermo Ochoa tras los goles recibidos ante Honduras. pic.twitter.com/5ttk1YuT97 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 19, 2024

A pesar de que el director técnico de la Selección Mexicana trató de proteger a Guillermo Ochoa por su equivocación que provocó la primera anotación de Honduras, Ricardo Ferretti no se guardó nada y decidió criticarlo con todo.

“Decir que Ochoa no cometió error… por el amor de Dios; cometió un error y garrafal, él tiene que dar el viaje de la pelota hacia afuera, no tiene que rebotar. Si voy a estar tapando a mi cuate, entonces…”, puntualizó el Tuca en Futbol Picante.

Cabe resaltar que no es la primera vez que Ricardo Ferretti explota contra Javier Aguirre por una decisión que toma en la Selección Mexicana, sobre todo por preferir al arquero del AVS Futebol por encima de Luis Malagón, quien atraviesa un gran momento con el América.