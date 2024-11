Es una realidad que la Selección Mexicana no atraviesa por su mejor momento, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Con la sorpresiva destitución de Jaime Lozano tras la Copa América y la llegada de Javier Aguirre en su lugar, se esperaba que los resultados fueran distintos.

Sin embargo, El Vasco ya ha tenido la oportunidad de dirigir cinco encuentros al Tricolor en su tercera etapa y únicamente ha podido conseguir dos victorias.

La derrota que sufrió la Selección Mexicana a manos de Honduras en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf provocó un sinfín de críticas sobre el experimentado director técnico mexicano.

Las decisiones tácticas de Javier Aguirre en San Pedro Sula han sido fuertemente cuestionadas, sobre todo por el marcador (2-0) que no se tiene presupuestado.

¿Cómo reventó Tuca Ferretti a Javier Aguirre?

Ricardo Ferretti no dudó en criticar a El Vasco por el once titular que colocó en el Estadio General Francisco Morazán y porque tomó “decisiones incorrectas” en ciertas posiciones.

“A los jugadores que están haciendo bien su trabajo, los cambia. La declaración es clara: pídanme cuentas después del mundial, antes no me importa. Deja a un jugador de más de 100 goles en la tribuna para dejar a uno de 25 en la banca”, sentenció el Tuca.

Sobre lo que ha hecho Javier Aguirre desde que fue nombrado como entrenador de la Selección Mexicana en agosto, es decir, hace casi cuatro meses, el actual analista de ESPN señaló rotundamente que no le ha gustado.

“Cero, no ha hecho nada, no ha jugado a nada. Sólo con Estados Unidos un poquito, doró bien la píldora a todos. ¿Por qué no se pone a trabajar más? Si no tengo grandes individualidades, tengo que tener más conjunto, tenemos que tener un equipó más agrupado, un grupo de jugadores con coordinación”, estalló el Tuca Ferretti por la labor de El Vasco en el Tri.

Cabe resaltar que no es la primera vez que el entrenador brasileño multicampeón del futbol mexicano revienta a Javier Aguirre por las decisiones que ha tomado en la Selección Mexicana.