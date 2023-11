Javier el ‘Chicharito’ Hernández no se quedó callado luego de que el Tuca Ferretti dijera que estaba decepcionado de él, tras criticar a las personas que atacaban a la Selección Mexicana.

El futbolista mexicano aseguró que uno de sus más grandes logros ha sido el ser dirigido por Ferretti y de paso le recordó cuando hablaba mal de la prensa.

“Decir que me dirigiste en la Selección es uno de mis grandes logros. Y otra cosa, no es mal plan, pero recuerdo que hace ocho años cómo te expresabas de la prensa y ahora eres parte de ella. Los cambios son chingones. Hay que respetar y cuando las cosas no salen bien, hay que criticar y decir, pero mi punto es que hay formas. Igual uno se puede quejar y que hay formas que todo sea más productivo que negativo”.

Hernández Balcázar se mostró agradecido con el hecho de que el Tuca ya no lo vea como la misma persona de hace algunos años, cuando trabajaron juntos en el combinado tricolor.

“Querido Tuca: Qué bueno que ya no me ves como la misma persona de hace casi ocho o nueve años que tuvimos la dicha de trabajar juntos, que me dirigiste y conseguimos el pase a la Copa Confederaciones. Qué bueno, porque significa que voy creciendo mucho, ya no soy esa persona”.

