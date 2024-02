Chivas, luego de un arranque dubitativo en el Clausura 2024, hiló tres victorias que ilusionaron a su afición, debido a que desplegaban un juego vertical, por lo que parecía que se venía una seguidilla de triunfo.

No obstante, los resultados no han sido los esperados en los últimos dos partidos. Primero, ante Mazatlán dejaron ir una victoria de manera increíble, ya que tras ir ganando 0-2, les sacaron el empate. Y frente a Necaxa, pese a que dominaron el balón, no fueron capaces de igualar el encuentro.

¿Por qué aficionada de las Chivas se hizo viral?

La visita del Rebaño Sagrado a los Rayos resultó frustrante para los aficionados rojiblancos, porque aunque generaron algunas de peligro y siempre buscaron el marco rival, no pudo caer el gol que empatara el encuentro.

Y al minuto 55 se dio una escena que parece que representa a todos los seguidores del chiverío, ya que las cámaras estaban en un reclamo del Piojo Alvarado al abanderado, pero después enfocaron a una fanática, quien no se había percatado de ello, y fue captada realizando la famosa ‘Britney señal’ a los árbitros.

Posteriormente, la mujer se percató que todo había sido transmitido, por lo que de inmediato se apenó por la situación, mientras que las personas que estaban a su alrededor no pudieron aguantarse la risa.