Cuando Chivas se fijó en Cristian 'Chicote' Calderón, había muchas expectativas en el jugador, ya que se pensaba que iba a explotar su potencial y se convertiría en uno de los mejores laterales del futbol mexicano.

No obstante, pese a que su mejor momento fue en el Clásico Nacional ante el América en Cuartos de final, donde metió tres golazos, su nivel fue a la baja, al grado de que hoy está borrado en el Guadalajara, por lo que tiene que comenzar a buscar nuevo equipo, ya que su contrato acaba a finales de año.

¿Qué dijo la esposa del Chicote Calderón?

Mucho se ha especulado luego de que Alexis Vega, Chicote Calderón y Raúl Martínez fueron separados del primer equipo debido a una indisciplina, donde se señaló que ingresaron a mujeres al hotel de concentración.

Eso no sólo le ha generado críticas a los futbolistas involucrados, ya que sus parejas también han sido atacadas en redes sociales. No obstante, Adriana Castillo, pareja del Chicote decidió romper el silencio.

“Leo pura gente doble moral, quiénes son para andar jugando si el vato (sic) se metió con prostitutas o si su señora lo perdonó, pónganse a trabajar y respeten vidas ajenas”, publicó en Instagram.

La esposa del Chicote Calderón respondió a los ataques que recibe en redes sociales. Foto: Especial

¿Cree que su esposo es inocente de las acusaciones?

Luego de que Chivas informara que Alexis Vega, Chicote Calderón y Raúl Martínez fueron separados por una grave indisciplina, las respectivas esposas de los primero dos jugadores salieron en su defensa en redes sociales.

“La verdad aún no sale a la luz, no digan cosas que no son solo porque supuestos medios lo dicen. Porque si supuestamente de verdad paso porque no enseñan pruebas? POR QUE NO LAS HAY Y POR QUE NO FUE VERDAD. SOLO UNO SABE LA VERDAD!!! Lo que realmente paso no dejen que les llenen los ojos de mentiras y la boca de veneno. dejen de estar chingand* pónganse a trabajar y enfóquense en su vida”.