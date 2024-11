El narrador de TV Azteca, Christian Martinoli, no tuvo consideración con los elementos de la Selección Mexicana de Futbol que perdieron frete a Honduras 2-0 en los cuartos de final de la Nations League, mencionando que el encuentro estaba para ganarse y subrayando que ahora México tendrá que recurrir de nuevo a la localía para ganar el juego de vuelta.

¿Qué dijo Christian Martinoli sobre la derrota de México contra Honduras?

Martinoli de manera tajante dijo que México se encuentra en un hoyo y del cual no ha podido salir; “el futbol está en una crisis paupérrima. Estamos en el pinche hoyo, no hay una forma alguna de salir del hoyo. El futbol mexicano esta incendiado. Tenemos Directivos que valen madre y hay momento en donde se debe decir no, la lana no lo es todo”.

Otra de sus criticas fue para los jugadores, en especial para Luis Quiñones, Guillermo Ochoa, César Huerta, al cual le dijo que es muy fácil convocar a jugadores que en la liga mexicana solo tienen un chispazo a cada rato.

“Es un partido que al minuto 50 lo tienes para ganar de manera tranquila, ni siquiera para empatarlo para ganarlo. Te das cuenta de que, Quiñones tuvo un primer tiempo infame, estaba para salir al 30 y después lo pones en su posición natural y empieza a jugar medio mejor y lo sacas”.

“Huerta, en Pumas lo ven como la resurrección de Negrete o de Cabinho, no ha hecho nada. Juega amonestado en el partido, porque si hacer una buena jugada en un partido es para jugar en selección y esta claro que puedes jugar en la selección”.

“Yo creo que como esta este Honduras y así como está México, en Toluca a 2 mil 60 metros de altura, México tendría que ganar el partido, pero como veo estos jugadores no sé si este equipo tiene los arrestos anímicos que de pronto les da un giro un error”, explicó.

Sobre el caso de Guillermo Ochoa dijo; “Primer pelota que no viene a su posición da rebote, se levanta tarde y le responden. En el segundo gol, la pelota esta anunciada y la pelota no va violenta. Yo creo que Ochoa si quiere estar en el Mundial que vaya, pero como Jorge Campos fue al Mundial del 2002 como tercer portero. Negocien con Ochoa, que sigua con sus aventuras europeas, que negocien con él, que se mantenga físicamente, que le enseñe a los jóvenes, dejen a Malagón a Rangel, total que se equivoquen otros como él lo hizo”.

“Tampoco hay que ser un genio o científico para entender que el futbol mexicano esta en una situación paupérrima, hoy tenemos que jugar con Sepulveda con Huerta para que saque el partido”, detalló.

Por último, señaló que Javier Aguirre debería de darle oportunidad a otros jugadores que vienen respondiendo en sus equipos, de manera puntual Cruz Azul y Toluca; “el futbol mexicano está incendiado, tenemos directivos que valen madre, que solamente traen más amigos”.