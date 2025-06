Christian Martinoli y Luis García la están rompiendo con sus narraciones en YouTube. Sin poseer los derechos de transmisión o contar con una gran producción, ha logrado opacar a Televisa, que sí emite los partidos de Copa Oro y Mundial de Clubes por sus canales de televisión.

Los comunicadores han acaparado las miradas y, al mismo tiempo, las críticas, principalmente de la competencia. Uno de los que no se ha cansado de tirarle a sus excompañeros es David Faitelson, quien ya recibió una dura respuesta.

¿Qué mensaje lanzó Martinoli contra Faitelson y Televisa?

México se enfrentó a Surinam en la Jornada 2 de la Copa Oro. Christian Martinoli y Luis García ya habían advertido que iban a regresar con todo a narrar el partido desde el canal de YouTube del Doctor.

En esta ocasión tuvieron un invitado especial: Jorge Campos. Los comentarios del Brody lo único que generaron es que más gente se olvidara de TUDN y estuvieran pendientes de la competencia.

Cabe destacar que se sabe que en Televisa no están nada contentos por el éxito que han tenido los comentaristas de TV Azteca en la plataforma digital. Uno de los que ha criticado con severidad su trabajo es David Faitelson.

El polémico comunicador de TUDN aseguró que son vulgares, eso no es periodismo y jamás permitiría que sus hijas consumieran ese tipo de contenido que están generando Christian Martinoli y Luis García.

Jorge Campos y Luis García se sorprendieron con las palabras de Christian Martinoli. Foto: Especial

Pese a que lanzaron un par de indirectas a su excompañero en el partido entre el Monterrey e Inter de Milán por el Mundial de Clubes, Martinoli parece que se cansó de los ataques y respondió con un más que duro mensaje.

Durante el partido de la Selección Mexicana, sin dar nombres, se lanzó en contra de sus detractores. Para muchos fue claro que se dirigió a Faitelson y Televisa. Martinoli aseguró que sólo se están tomando las cosas de manera divertida con sus narraciones.

Esos sí, dejó claro que en el momento que se quiera poner serio, va arrasar con todos aquellos que lo han estado tundiendo, asegurando que tiene más talento y conocimientos que cualquiera de la competencia.

“Qué más linduras dicen esta bola de pendejos… Yo fui a la universidad weyes y cuando quieran les doy una pinche repasada el día que se me antoje, esto es porque se me antoja, porque les doy la ventaja, se los repito: weyes me divierto, es la ventaja que les doy, me pongo serio y los hago mierda. Es lo que no entienden”, fue el contundente mensaje de Martinoli.