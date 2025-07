La icónica pareja de TV Azteca es una de las más reconocidas y queridas de México cuando hay partidos de futbol. Incluso, tomaron aún más fuerza y popularidad por sus recientes transmisiones hilarantes y sin censura en YouTube, durante la Copa Oro 2025 'Farsantes con gloria'.

Los dos comentaristas han narrado juntos Copas del Mundo, Copa Oro, Copa América, Eurocopa y Juegos Olímpicos, y siempre los ha caracterizado el humor y el sarcasmo que brindan durante los eventos deportivos.

Transmisiones de Martinoli y Luis García habrían llegado a su fin / Foto: Especial

Lee también ¿Qué equipos han eliminado a la Selección Mexicana de los Mundiales desde México 86?

¿Cuándo comenzaron a trabajar juntos Martinoli y el Doctor?

Fue en 2001, cuando el narrador y el exfutbolista compartieron pantalla por primera vez, en el programa de Los Protagonistas, que era encabezado por José Ramón Fernández.

Sin embargo, el inicio de la dupla no fue el mejor. Ambos han confesado que no se caían bien al principio. Martinoli confesó durante una entrevista en el programa Historia Engarzadas, que la personalidad de Luis García como jugador no era de su agrado, pues en más de una ocasión lo dejaba con el micrófono en la mano sin hacerle caso.

“Yo odiaba a Luis García. No sabes las veces que fui a entrevistarlo cuando estaba en el América y el prepotente te dejaba con el micrófono y se iba. Era el niño bonito, venía de España, hacía novelas con Lucerito, salía en las revistas con Glorita Trevi”, reveló.

Christian Martinoli en el 2002 - Foto: Facebook oficial de Christian Martinoli

Por otro lado, Luis García confesó que es verdad que en los inicios de Christian, lo quiso entrevistar un par de veces y el ni caso le hacía.

“En un par de ocasiones fue al América y ni cuenta me di. No lo conocía, no sabía quién era y si lo dejé en un par de ocasiones, no con el micrófono en la mano, pero si le dije: ahorita no tengo ganas de atenderte”, aseveró el hoy 'Doctor García'.

Martinoli comparte la razón por la que llegó a urgencias: "Sentí que iba a morir" / Foto: Especial

Lee también ¿Cuántos Mundiales jugó Jorge Campos? El emblemático portero mexicano dejó huella