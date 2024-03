Christian Martinoli se ha consagrado como una de las personalidades más importantes de la televisión deportiva en México. debido a sus narraciones y también a sus polémicas alrededor de temas como el América, Selección Mexicana o Federación.

Desde la muy controversial pelea con Miguel Herrera, hasta indirectas a David Faitelson o a Jorge Pietrasanta, Christian Martinoli se ha destacado en la televisión por difícilmente contener sus pensamientos, con burlas hacia el conjunto de Coapa o criticar fuertemente a los técnicos de la Selección Mexicana.

¿Cómo fue la pelea entre Christian Martinoli y Miguel Herrera?

La controversia más icónica del cronista de TV Azteca es, indudablemente, la pelea con Miguel Herrera en el aeropuerto de Philadelphia, donde el entonces entrenador de la Selección Mexicana reclamó severas críticas y un malentendido al narrado, puesto que tenía información de que había hablado de su hija.

"Se la contaron mal. El wey estaba caliente desde que yo lo había criticado, pero él se justifica en que yo me metí con su familia, porque le contaron que una cuenta fake mía había insultado a su hija. De ahí, sin ver si tiene autorización, palomita, lo que sea, el wey se volvió loco y se vino sobres. Me tira un madrazo aquí (señalándose la cara) porque Luis (García) lo tapa y me pega aquí (en el hombro)", contó Martinoli en un podcast con Ricardo Peláez.

En ese conflicto también se vio envuelta la hija de Miguel Herrera, quien agredió físicamente a Luis García.

¿Martinoli le dijo pend... a un entrenador de Atlas?

En un encuentro entre Puebla y Chivas en marzo de 2023, Martinoli, pensando que el micrófono se encontraba apagado, habló mal de Benjamín Mora, llamándolo pendejo debido a la fuerte situación que vivía el entrenador mexicano con los Rojinegros.

Al final, Martinoli acabó ofreciendo disculpas el Director Técnico, asegurando que el que había quedado como pendejo era él.

Martinoli mandó indirecta a Jorge Pietrasanta en plena transmisión de Selección Mexicana

En un encuentro de Selección Mexicana ante Estados Unidos por la Nations League de Concacaf, donde las Barras y las Estrellas ganaron por 3-0, Jorge Pietrasanta mandó una indirecta por una frase de Martinoli, que aseguraba que el torneo del partido 'no existía', expresando que "Escucho 'torneo que no existe' Entonces para qué lo narras?".

Tras este tweet de Pietrasanta, Martinoli arremetió con todo contra el de ESPN: "es un torneo que claramente no existe”, a lo que el ‘Doctor’ García contestó “pero aquí estamos, no? Hay otros que quisieran estar y no están. ¿Pero qué tal nos están escuchando? no nos escuchen, si nunca te ha gustado. Aparte, te echaron de todos lados… hay cada cosa".

Martinoli recibió a Faitelson con indirecta

El cronista de TV Azteca, que compartió redacción con David Faitelson, tuvo un sutil mensaje cuando el periodista, ex de TV Azteca a ESPN, decidió marcharse a Televisa, para ser la cara principal de TUDN.

En un tweet de Faitelson alabando a Henry Martín, Martinoli no tuvo que ofender ni escribir mucho texto para generar polémica, ya que colocó un sutil '¿Ya tan rápido?', dando a entender que el cambio de televisora provocaba que Faitelson hablara bien del América.