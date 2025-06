Christian Martinoli y Luis García están rompiendo los paradigmas en la manera de narrar partidos de futbol. Luego de que TV Azteca decidió no comprar los derechos de transmisión de la Copa Oro, los famosos comentaristas decidieron hacerlo por su cuenta en YouTube.

Y su debut en el partido de la Selección Mexicana ante República Dominicana fue un éxito total, por lo que decidieron repetir la fórmula en el encuentro de Monterrey e Inter de Milán en el Mundial de Clubes.

¿Qué raspón dedicaron Martinoli y García a Faitelson?

En Televisa están furiosos por el hecho de que Christian Martinoli y Luis García han hecho mucho ruido con sus narraciones en el canal de YouTube del Doctor, sumando el sábado pasado casi 100 espectadores.

Televisa sí tiene los derechos de Copa Oro y Mundial de Clubes, pero aún así los aficionados han optado por ver a la competencia, que dejaron de lado su faceta seria para comentar las acciones del partido hasta echándose una cerveza.

No obstante, el único que ha levantado la voz es David Faitelson. El comunicador de TUDN criticó la manera de hablar de sus excompañeros, señalando que son vulgares y ofrecen un contenido vacío a sus seguidores, recalcando que eso no es periodismo.

Incluso señaló que él no dejaría ver a sus hijas lo que hacen en internet: "Me lo dijo un hombre en televisión en ESPN, Rodolfo Martínez, que tu límite sea lo que tus hijas pueden ver en televisión, es decir, que mis hijas puedan ver una transmisión de futbol y no sentirse, de alguna manera, avergonzadas de lo que dice su padre. Pregunto: ¿pasó lo mismo este sábado con este experimento?".

Y como era de esperarse, la respuesta llegó y fue épica. Mientras estaban en la narración del Rayados ante Nerazzurri, el Doctor García invitó a su hija menor, Roberta, a que entrara a la transmisión.

Martinoli aprovechó para lanzar una pregunta “¿No te damos pena?”, en lo que era una clara indirecta para Faitelson. La respuesta fue un contundente “no”, que dibujó una sonrisa en los comentaristas. La acción se hizo viral en redes sociales.

Cabe destacar que Martinoli previamente había enviado un saludo a sus hijas, quienes estaban siguiendo su trabajo. "Mi hija tiene plenitud y absoluta calidad para ver este y otros contenidos".