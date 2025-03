Una de las pocas veces que Televisa se impuso en rating a TV Azteca recientemente en las transmisiones de futbol, se debió completamente a las ocurrencias de Cuauhtémoc Blanco, quien fue invitado de lujo para la Liguilla pasada.

Sin embargo, en la Final entre Monterrey y América el Cuau realizó un gesto obsceno que se volvió viral en redes sociales y no gustó a muchos, sobre todos a los afectados: David Faitelson y Ricardo La Volpe.

¿Cuauhtémoc Blanco está vetado en TUDN?

Pese a los números que generó en rating para Televisa, Andrés Vaca señaló que los directivos de TUDN no quedaron muy contentos con la actitud de Cuauhtémoc Blanco la Liguilla pasada, sobre todo porque humilló a dos comentaristas de casa.

Tras el gol de Richard Sánchez, el Cuau se levantó y tomó por la cabeza a David Faitelson y a Ricardo La Volpe, para posteriormente realizar un gesto bastante obsceno que de inmediato se hizo tendencia en redes sociales.

No obstante, el narrador de TUDN, quen fue el reciente invitado del Escorpión Dorado, señaló que esa acción no agradó para nada en la empresa, por lo que están molestos con el Divo de Tepito.

"Fue un tema (su gesto obsceno)... A ver La Volpe tiene 70 años, entonces imagínate que lo ve su nieto. Ese gesto pues obviamente no gustó. Se hizo muy viral, fue la imagen de la Final”, comentó el cronista de TUDN.

Cuauhtémoc Blanco humilló con este gesto obsceno a David Faitelson y Ricardo La Volpe en la transmisión de Televisa. Foto: Especial

Por otra parte, Andrés Vaca aclaró por qué Cuáuhtémoc Blanco ya no ha aparecido en las transmisiones de Televisa, ya que se ha especulado que fue vetado luego de faltarle al respeto a Faitelson y La Volpe.

“Vetado no está, pero no se si lo vuelvan a llamar, yo soy un empleado más, no se que decisiones se toman más arriba”, declaró Andrés Vaca en entrevista para Escorpión al Volante.