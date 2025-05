Hace unos años, en los sábados por la noche se dio una batalla encarnizada por el rating entre Televisa y TV Azteca. De manera sorpresiva, no se trataba de las transmisiones de futbol, sino de las de box.

Del lado de la televisora de Chapultepec 18 sobresalía uno de sus grandes expertos: Eduardo Camarena. No obstante, pese a que ya se había ganado con su presencia y narraciones al público, en 2019 decidieron darle las gracias en la empresa.

¿Qué hace actualmente Eduardo Camarena?

Egresado de la UNAM, Eduardo Camarena siempre sintió una enorme pasión por los medios de comunicación y el boxeo. En 1984 logró entrar a Televisa, donde pudo hacer las dos cosas que más le gustaban.

Durante su estancia en la televisora, Lalo pudo narrar infinidad de peleas, siendo testigo de las hazañas de emblema como Julio César Chávez, Ricardo ‘Finito’ López y más recientemente el Canelo Álvarez.

Además, también tuvo la oportunidad de estar en coberturas de Mundiales de futbol y Juegos Olímpicos y otros deportes, donde siempre tuvo el comentario adecuado para demostrar sus conocimientos.

No obstante, en 2019 la empresa decidió fusionar TDN con Univision Deportes, creando de esta manera TUDN. Pese a que era uno de los consolidados de la televisora de Chapultepec 18, no libró el recorte de personal.

Lalo Camarena narró más de 600 peleas de box desde 1984 que entró a Televisa hasta 2019, cuando le dieron las gracias. Foto: Especial

Raoul 'Pollo' Ortiz, Raúl Sarmiento, Eric Fischer, Eduardo Trelles, Miguel González y los exfutbolistas Miguel España, Cesilio de los Santos y Eduardo Bacas, por mencionar algunos, corrieron con la misma suerte.

“Se dio el 1 de abril de 2019. Es una fecha que nunca se me va a olvidar. Me habló un domingo una secretaria, me comentó que tenía una junta con Juan Carlos Rodríguez, vicepresidente de la parte de deportes. No tengo problema con decir nombres.

“Solo le pregunté cómo íbamos a quedar. Él me justificó que la culpa la tenían los anteriores encargados. Yo no era de planta, era freelance. Me dijo que Televisa era mi casa y fue cuando me calenté. Ahí me salió lo Eduardo Camarena y le dije ‘No cabrón, esta no es mi casa. De mi casa no me corren’”, le reveló a Javier Alarcón.

Sin embargo, Eduardo Camarena, tras su salida de Televisa logró seguir vinculado a los medios de comunicación con un programa de radio en la Octava Sports. Además, suele estar muy activo en las redes sociales, aunado a que constantemente colabora en canales y podcast enfocados al box.