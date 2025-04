En los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, la rivalidad entre Televisa y TV Azteca alcanzó un punto álgido que trascendió lo profesional y llegó a lo personal.

Uno de los protagonistas de este episodio fue el periodista deportivo José Ramón Fernández, quien terminó encerrado en un baño para evitar ser golpeado por un productor de Televisa, según relató el periodista Odín Ciani en el podcast 'Futbol de Cabeza', conducido por Ricardo Peláez.

Ciani, entonces parte de Azteca Deportes, narró cómo los estudios móviles de ambas televisoras estaban muy cercanos durante la cobertura de los Juegos.

La tensión ya estaba en el aire desde un día antes, cuando el exboxeador Julio César Chávez irrumpió en la cabina de Televisa insultando a los trabajadores. "Chin... a su madre, todos", fue el grito que lanzó en aquel momento la leyenda del boxeo mexicano.

Sin embargo, el conflicto estalló cuando José Ramón Fernández discutió acaloradamente con Marco Abad, un productor cubano de Televisa.

Según Ciani el momento de tensión inició cuando ‘Joserra’ agitaba el gafete de acreditación de Abad mientras lo provocaba con frases como: “Haz televisión fina, pin... cubano de mierda”.

El productor respondió con insultos, y la situación escaló rápidamente.

Fernández se dirigió a un baño cercano, pero Abad lo siguió con intenciones violentas. Ciani intentó mediar, advirtiendo al productor que se enfrentaba a una figura respetada como ‘Joserra’. Pero el productor indicó: “quítate que le voy a partir su ma…'”.

¿Cómo fue que 'Joserra' se encerró en un baño para evitar ser golpeado?

"Lo agarro y el tipo me descuenta, me pega y me abre la ceja; cuando me abre la ceja, el tipo traía lentes, yo con la mano abierta le di un manotazo en la cara. Me meto al baño y lo cierro”, contó Ciani.

‘Joserra’ se metió a la cabina del excusado y Odín Ciani le advirtió que el productor se iba a meter “te va a matar este gigante”.

Sin embargo, Abad, de gran estatura, no se detuvo y, tras golpear a Ciani en el rostro, ingresó al baño acompañado de un grupo de trabajadores de Televisa, incluyendo camarógrafos.

“Cuando veo que entran, digo: ‘Nos van a acribillar aquí’ y empiezo a arrancar acreditaciones, porque quiero saber quién nos va a golpear; eran camarógrafos, gente de Televisa, pero se empezó a hacer la trifulca en el baño”, comentó.

A pesar del caos, José Ramón logró salir del baño cuando la situación se calmó. Sin embargo, fuera del área de Televisa, Manuel Ramírez, un ejecutivo de la empresa, lo confrontó amenazándolo. Fernández, fiel a su estilo combativo, respondió desafiante.

Más tarde, en el estudio de Azteca, un ejecutivo advirtió a ‘Joserra’ que el incidente debía quedar en secreto para evitar escándalos, ya que ambas televisoras llegaron a un acuerdo para silenciar el hecho.