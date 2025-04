José Ramón Fernández es uno de los comentaristas más polémicos en la historia del periodismo deportivo en México. Desde sus inicios, decía las cosas sin ningún tiempo de filtro, algo poco aceptado en la época.

Sin embargo, eso fue lo que lo llevó a consolidarse como uno de los mejores y se acostumbró a no guardarse nada. A lo largo de su carrera, ganó muchos seguidores, pero también detractores debido a su forma de ser.

¿Por qué molestaban a hijo de Joserra en la escuela?

Ser hijo de José Ramón Fernández tiene más ventajas que desventajas, así lo dio a conocer Juan Pablo. Durante una conversación en el podcast de Yosgart Gutiérrez, reveló que por culpa de su padre tuvo que llegar hasta los golpes de niño.

Todo se debía a que sin deberla ni temerla, todos sabían quién era su papá, por lo que los reclamos le llegaban justo a él. Sobre todo en 1990, cuando un reportaje reveló el caso de los ‘cachirules’ en México, que le costó al Tri no ir al Mundial de Italia.

Juan Pablo Fernández desde niño acompañaba a Joserra a los foros de televisión. Foto: Especial

Juan Pablo señaló que varios niños en la escuela, impulsados por sus respectivos padres, llegaban a reclamarle que por culpa de José Ramón la Selección Mexicana no iba al Mundial.

Fernández reveló que aunque actualmente esto está mal visto por la sociedad, a él le tocaron otros tiempos, por lo que varias ocasiones se enfrentó a los compañeros que le hacían bullying por el trabajo de su padre.

“Te abre más puertas de las que te cierra (ser hijo de Joserra) y en mi caso más. Ahora con el Twitter te cae de rebote, pone un tuit contra el América y te caen madrazos a ti y yo así de ‘yo no dije nada’.

“Cuando los 'cachirules', me acuerdo en la primaria, era el 90… Llegaban (los niños) y me decían ‘por tu papá no fuimos al Mundial’. Y claro, los papás les decían ‘dile a ese cabrón que por su papa no fuimos al Mundial’”, comentó Juan Pablo en la entrevista con Yosgart.