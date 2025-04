En los últimos días, Damián Zamogilny se ha colocado en el ojo del huracán con las fuertes críticas que ha lanzado contra José Ramón Fernández.

A través de sus redes sociales, el Ruso decidió reventar a Joserra poque considera que no tiene los suficientes conocimientos de futbol, a pesar de su extensa trayectoria.

Las palabras del exfutbolista argentino no cayeron nada bien en cierto sector de los medios de comunicación.

Incluso el propio hijo de José Ramón, Juan Pablo, ha salido en defensa de padre y se ha enfrascado en discusiones con el actual analista de TUDN,

El Ruso Zamogilny se ha ganado comentarios negativos en su contra por las palabras que lanza contra el que es considerado el padre del periodismo deportivo en México.

En esta ocasión, el que decidió reventarlo fue David Medrano, quien trabajó durante varios años junto a Joserra en TV Azteca.

En el podcast de SUPERGOL!, el carismático comunicador no se guardó nada y criticó al exjugador por meterse con una eminencia de los medios de comunicación.

¿Cómo fue reventado el Ruso Zamogilny por criticar a José Ramón Fernández?

“No tiene ni put* idea dónde está, pobrecito. Tocó a José Ramón, el periodista deportivo referente más importante de México. Nos guste o no nos guste, marcó una época, una forma de hacer periodismo”, sentenció.

David Medrano se burlo del Ruso Zamogilny porque se jacta de los conocimientos que tiene en el futbol y aprovechó para mandarle un recadito.

“Saber de futbol es muy relativo. Que sepa el 5-3-2… ¿por qué no lo aplicas, cabr*n? Cuando fuiste con Chelís el equipo fue una calabaza, si sabes un ching*, pues lo hubieras aplicado”, ironizó el miembro de TV Azteca.

Sus compañeros en el podcast estuvieron de acuerdo con David Medrano y también se mofaron del Ruso Zamogilny por criticar a José Ramón Fernández.

“Con todo respeto, y nunca se debe mencionar esto, pero el güey buscaba a través del viejo espacios para venir a hablar. Que no se le olvide al pendej* que fue un jugador de medio pelo. [Quiero] decirle al Ruso que el futbol no es una materia, no es exposición nuclear”, manifestaron.