Una nueva controversia ha surgido entre David Faitelson y Damián Zamogilny, esta vez provocada por un perro que viajaba en un avión.

Todo comenzó con un video viral publicado por al cuenta INFO7MTY, donde un Gran Danés se robó las miradas al viajar de la Ciudad de México a Puerto Vallarta, mostrando un comportamiento ejemplar que encantó a los pasajeros y varios usuarios de las redes sociales.

La pequeña grabación, que destacaba la calma y curiosidad del can, generó reacciones diversas especialemente en la plataforma de X.

"Un Gran Danés se volvió viral tras viajar de CDMX a Puerto Vallarta. Su gran tamaño sorprendió a todos, pero lo que más destacó fue su buen comportamiento: se quedó sentadito, tranquilo y mirando con curiosidad a los demás pasajeros", describe la cuenta.

❤️… pic.twitter.com/2kUGfROYCl — INFO7MTY (@info7mty) August 2, 2025

¿Cuál fue el comentario del 'Ruso' que encendió los ánimos con Faitelson?

"Es un animal y por tal no debería estar viajando con seres humanos. Uno nunca puede predecir el comportamiento de un animal. Tampoco los deberían sacar a pasear a los centros comerciales y menos tenerlos en los restaurantes. ¿Están de acuerdo?", compartió Zamogilny en su cuanta de X.

Su opinión desató un torbellino de respuestas, pero la más contundente vino de su compañero de TUDN, David Faitelson, quien no dudó en contraatacar.

A través de su cuenta de la misma red social, el periodista escribió: "¿Y los seres humanos no son animales? Me parece muy estúpido tú comentario. Pero, bueno, al final del día no eres más que un simple ex jugador de futbol (y de los más mediocres)… Se ve que tienes la cabeza en los pies…".

Este enfrentamiento no es nuevo entre ambos. Faitelson y Zamogilny han protagonizado varios roces en redes sociales, abarcando temas deportivos y extradeportivos, lo que refleja una relación marcada por tensiones.

El video del Gran Danés, que mostraba al perro sentado tranquilamente entre los pasajeros, se convirtió en el detonante de esta polémica. Mientras algunos usuarios apoyaron la postura de Zamogilny sobre la seguridad y el espacio en los aviones, otros celebraron la presencia del animal y defendieron su "derecho" a viajar.

Sin embargo Faitelson aprovechó para cuestionar y tundir la lógica del exfutbolista, añadiendo un tono personal al criticar su pasado como jugador.