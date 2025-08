La Selección Mexicana que dirigió Ricardo La Volpe es recordada por su buen manejo de pelota y futbol vertical y agradable. Para muchos aficionados, es la mejor que se ha visto en los últimos años.

En la Copa del Mundo de Alemania 2006 sorprendieron a propios y extraños, debido a que pusieron contra las cuerdas a Argentina. A minutos de forzar los penaltis, una genialidad de Maxi Rodríguez eliminó al Tricolor.

¿Por qué La Volpe no siguió al frente de la Selección Mexicana?

Ricardo La Volpe hizo un trabajo más que destacado al frente de la Selección Mexicana. Clasificó caminando en la eliminatoria de Concacaf, fue cuartos lugar en la Copa Confederaciones de 2005 y en Alemania 2006 puso a soñar a los aficionados con el quinto partido.

Todos esperaban que el Bigotón continuara al frente del combinado nacional. lamentablemente no fue así, apenas acabó su participación en la Copa del Mundo se anunció su salida del cuadro nacional.

Hugo Sánchez tomaría las riendas del equipo y no le fue nada bien en el proceso rumbo a Sudáfrica 2010. La misma historia ocurrió con Sven-Goran Eriksson y tuvo que entrar al quite Javier Aguirre.

La Volpe actualmente es analista de TUDN en Televisa. Foto: Especial

Pese a que la idea en los últimos años es que La Volpe fue quien decidió alejarse del banquillo combinado nacional , el argentino aclaró que no fue él quien tomó la decisión, ya que su deseo era mantenerse cuatro años más en el puesto.

Durante una charla que tuvo el ahora analista de TUDN, dejó claro que fueron los directivos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) quienes lo echaron. Su anhelo era un proceso más al frente del Tricolor.

"No (renuncié a la Selección mexicana), me echaron, ¿quién se fue? Nadie se iba a querer perder ser director técnico de la Selección cuatro años más... me echaron", contó La Volpe.