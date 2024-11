Inés Sainz se supo abrir camino en el periodismo deportivo mexicano, y aunque le costó sangre, sudor y lágrimas, actualmente se ha consolidado como una de las comentaristas más reconocidas en el país.

Sin embargo, el camino para llegar hasta donde está no fue nada sencillo en sus inicios. Sobre todo, se si toma en cuenta que le tocó trabajar junto a José Ramón Fernández en TV Azteca, quien no se la puso nada sencilla para salir a cuadro.

¿José Ramón Fernández insultó a Inés Sainz?

Muy pocos pueden presumir haber entrevistado a figuras deportivas de la talla de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Roger Federer, Rafael Nadal, Kobe Bryant, Tom Brady, entre otros.

Sin embargo, Inés Sainz tiene el privilegio de decir que ha charlado con todas esas estrellas. Y aunque ahora disfruta las mieles de su trabajo, la realidad es que la conductora no la pasó nada bien en el inicio de su aventura en los medios de comunicación.

Inés recordó en una charla con Marco Del Prete cómo fue que empezó en la televisión. Relató que primero le presentó la idea a José Ramón Fernández, quien argumentó que debido al presupuesto su programa era imposible.

Inés Sainz ha entrevistado a figuras deportivas como Lionel Messi. Foto: Especial

Sin embargo, no se quedó de brazos cruzados e hizo todo lo posible por conseguir varias entrevistas con jugadores del Real Madrid. Llena de felicidad, regresó con Joserra para mostrarle su trabajo, recibiendo un tremendo insulto que la dejó sin palabras.

"Ya tenía la mitad de la temporada de mi programa, regresé con José Ramón Fernández para contarle… Me dice ‘¿qué crees niñita estúpida, me vas a decir cómo hacer televisión?’ Me quedé en shock y conteniendo el llanto me fui de ahí”, comentó Inés Sainz.

¿Cómo logró que su programa saliera al aire?

Pese a que José Ramón Fernández desdeñó su trabajo, Inés Sainz decidió tocar otras puertas en TV Azteca, llegando hasta Ricardo Salinas Pliego, dueños de la empresa. la conductora le mostró lo que había hecho y lo que generaría para la empresa, por lo que le dio luz verde para que su programa saliera al aire.

“Le digo (a Salinas Pliego), creo que es momento que TV Azteca se la juegue con una mujer, ¿por qué no te atreves conmigo? Vio el programa y en eso le paso el folder y le digo es la venta. Me dice ¿Cuánto vendiste por programa? le digo que como 500 y tantos mil pesos. Habla por teléfono y pregunta cuánto vendían los domingos a las 11 de la mañana y eran 50 mil pesos. En producción me habían puesto una cifra imposible”, finalizó Inés Sainz.